2019-10-01T00:07:30+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22

Солнце и тепло продолжают радовать жителей региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22Фото: Ольга МОРОЗОВА
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Сегодня, 1 октября, в Приморье погоду определяет поле повышенного давления. В регионе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха по краю будет в пределах +18…+28 градусов.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра днем покажет +20…+22 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +23…+25 градусов.

В Находке в первый день октября переменная облачность, также без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальные температуры доберутся до отметки +23...+25°C.

Вода в Амурском заливе прогреется до +18 градусов, в бухте Находка - 12 градусов выше ноля, в заливе Посьета - 20 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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