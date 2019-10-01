Масштабное отключение холодной воды грядет во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:43 2019-10-01T00:43:48+03:00

Без коммунальной услуги почти на сутки останутся тысячи жителей города

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Часть Владивостока останется без холодной воды из-за ремонтных работ. В списке абонентов, которые почти на сутки останутся без коммунальной услуги, обширный. Масштабное отключение анонсировал «Приморский водоканал», сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Отключения холодной воды начнутся в среду, 2 октября, в три часа ночи. Закончить ремонтные работы и возобновить подачу коммунальной услуги планируется в этот же день в 23:45 вечера.

В списке на отключение порядка 70 улиц и тысячи жителей и гостей дальневосточной столицы. «КП» публикует список улиц, которые останутся без холодной воды:

40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Адмирала Макарова. Адмирала Макарова переулок. Балтовская. Бархатная. Бежецкая. Березовая. Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34. Босфора. Брянская. Буковая. Бурачка. Вилкова. Воронежская. Вязовая. Гастелло. Героев Тихоокеанцев. Гульбиновича. Дубовая. Елочная. Запорожская. Зои Космодемьянской. Интернациональная. Калинина. Катерная. Каштановая. Киевская. Кизиловая. Кизлярская. Кипарисовая. Коммунаров. Краева. Липовая. Лиственничная. Матросова. Минеров. Могилевская. Можжевеловая. Мыс Абросимова. Надибаидзе. Нежинская. Одесская. Окатовая. Олега Кошевого. Ольховая. Очаковская. Пихтовая. Полтавская. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Поселковый переулок. Приморская. Промышленная 1-я, 1, 1д, 3. Ракитная. Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11. Тамбовская. Терешковой. Тополевая. Тупик Босфора. Фастовская. Харьковская. Херсонская. Черемуховая. Чуркинский переулок. Ясеневая.

Жителей Владивостока промят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU