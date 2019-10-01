Пьяный житель Приморья угнал карету скорой, чтобы с ветерком доехать до дома

СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-01T01:02:42+03:00

Теперь горе-водителю грозит до пяти лет колонии

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Какие только мысли не приходят людям в голову в состоянии алкогольного опьянения. Так, житель села Васильевка решил, что сможет добраться до дома на машине скорой помощи и никак иначе. Мужчина был навеселе, поэтому угнал карету, но далеко не уехал.

Инцидент произошел в августе этого года. Одинокая машина скорой помощи стояла у гаража больницы. Мужчин самостоятельно забрался в салон, завел двигатель без ключа и был таков.

Однако до Васильевки мужчина не доехал. По пути странно ведущую машину скорой остановили сотрудники ГИБДД. Проверку водитель не прошел.

Как выяснилось, на биографии мужчины уже есть криминальные следы. Житель Васильевки неоднократно привлекался к ответственности за кражи.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, - отметили в прокуратуре Приморского края.

Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU