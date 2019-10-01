Больше месяца ищут молодого на вид жителя Уссурийска в брюках и рубашке

СЕГОДНЯ 01:33 2019-10-01T01:35:55+03:00

О местонахождении мужчины родным и близким до сих пор ничего неизвестно

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В Приморье волонтеры и полиция разыскивают 35-летнего мужчину, который с 13 августа не выходит на связь с родными. Именно в этот день Андрей вышел из дома и до сегодняшнего дня не вернулся.

Пропавшего жителя Уссурийска зовут Андрей Петров. Мужчине 35 лет, однако близкие предупреждают: выглядит он на добрый десяток лет моложе. Рост Андрея 165 сантиметров, волосы светлые, стрижка короткая, глаза - серые.

Уходя из дома Андрей надел черные классические брюки, синюю рубашку с длинным рукавом, черные туфли и белую ветровку. Среди особых примет мужчины - шрам от укусу собаки на правой ноге.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просим позвонить по телефонам: 8 (4234) 32 – 30 – 31- ОВД России по городу Уссурийску или 02, 102 – полиция. 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU