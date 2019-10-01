2019-10-01T02:34:54+03:00
Общество

Три подростка забрались на хребет Чандолаз в Приморье и не смогли выбраться

Им потребовалась помощь спасателей
Кристина ГРИН
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Забравшись на хребет, они поняли, что не смогут самостоятельно выбраться.Забравшись на хребет, они поняли, что не смогут самостоятельно выбраться.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Два мальчика и девочка в поисках острых ощущений решили забраться на вершину хребта Чандолаз. Маленькие путешественники, вероятно, не полагали, что путь будет непростым. И их приключение закончилось, так и не успев начаться.

В конечном итоге на пульт Находкинского филиала поисково-спасательного отряда МЧС поступило тревожное сообщение о том, что три подростка не могут спуститься с хребта. На место выехала бригада спасателей, состоящая из пяти человек.

- Спасатели были на месте и приступили к поиску молодых людей, которых обнаружили на пути к вершине хребта. Спасательная операция продолжалась до часу ночи 30 сентября. При помощи альпснаряжения спасатели эвакуировали троих молодых людей (2001 г.р.) со скального массива Чандолаза, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

В ведомстве также отметили, что после проведения спасательной операции всех подростков доставили к родителям в Находку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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