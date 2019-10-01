«Лексусу» уступи! Потасовка на дороге Владивостока привела к ДТП и травмам

СЕГОДНЯ 03:18 2019-10-01T05:36:07+03:00

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Серьезными последствиями обернулась ситуация на дороге, развернувшаяся в утренние часы на площади Баляева во Владивостоке. Рядом с остановкой общественного транспорта, на глазах у местных жителей, ожидающих автобусы, развернулась настоящая бойня за первоочередной проезд. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», итогом стычки стало ДТП и травмирование одного из автомобилистов.

Первыми участниками конфликта оказались водитель Lexus LX 570 и владелец Daihatsu Mira. При выезде с Баляева в направлении Руднева автомобилисты не поделили проезд, вследствие чего началась перепалка, а после и драка. Свидетели уверяют, что находясь на довольно узком участке дороги, рулевой малолитражки посигналил джипу, водитель которого решил резко перестроиться и занять освободившееся место во втором ряду. Сигнал клаксона и словесное замечание спровоцировали негативную реакцию, поэтому владелец элитного внедорожника перешел от разговора к действиям. По словам очевидцев, мужчина, который к слову ехал с семьей, буквально накинулся с кулаками на оппонента. При этом на помощь к агрессору поспешили еще несколько крепких парней – по всей видимости, друзья из попутного авто. Ребята попытались вытащить водителя из авто и запинали машину ногами. Парню пришлось обороняться перцовым баллончиком, а, когда бой приобрел явно не равный характер, автомобилист попытался отъехать. Сдавая назад, Mira задела Honda Fit.

Участникам ДТП теперь предстоит разбирательство с инспекторами ГИБДД. Владелец малолитражки получил рассечение на лице, однако парень отказался от услуг скорой помощи и остался на месте дожидаться полицию. Стоит отметить, что успокоившись, участники конфликта, в итоге разошлись с миром, пожав друг другу руки.

ИСТОЧНИК KP.RU