Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"
В столице Приморья подводят итоги IV Galaxy Vladivostok Marathon. «Комсомольская правда - Владивосток» публикует фотографии всех участников праздника, которые сфотографировались на нашем стенде.
Специально для участников марафона и гостей праздника мы организовали приятный сюрприз - сфотографировавшись на фоне баннера, люди становились главными героями газеты - их фотография попадала на первую полосу нашей «Комсомолки». Акция проходила совместно с группой компаний «Славда».
Участники праздника могут скачать фотографии с мероприятия в нашей группе Вконтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU