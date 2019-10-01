2019-10-01T07:58:04+03:00
Общество

Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"

В объективы камер наших фотографов попали не только участники марафона, но и гости праздника
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В столице Приморья подводят итоги IV Galaxy Vladivostok Marathon. «Комсомольская правда - Владивосток» публикует фотографии всех участников праздника, которые сфотографировались на нашем стенде.

Специально для участников марафона и гостей праздника мы организовали приятный сюрприз - сфотографировавшись на фоне баннера, люди становились главными героями газеты - их фотография попадала на первую полосу нашей «Комсомолки». Акция проходила совместно с группой компаний «Славда».

Участники праздника могут скачать фотографии с мероприятия в нашей группе Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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