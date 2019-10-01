Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье
Гималайские медведи случайно «заселфились» на фотоловушку в Приморском крае. Интересные кадры опубликовали представители национального парка «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Семейство мишек забралось на вершину горы. Косолапые нашли себе обед и полюбовались видами с высоты птичьего полета. Все это время за ними пристально наблюдала камера, которую и вычислил старший медведь. Подошел и с интересом потыкался носом в стекло. Было похоже на человека, неудачно включившего «фронталку».
Рекомендуется смотреть со звуком.
Гималайские мишки на вершине горы в Приморье. Источник: Нацпарк «Земля леопарда».! другой источник
Национальный парк «Земля леопарда» находится в Приморском крае и охватывает Хасанский, Уссурийский и Надежденский районы. В нем живут самые редкие кошки мира – дальневосточные леопарды. Помимо них на территории проживают и другие исчезающие животные. Из них порядка 40 видов нуждаются в срочных мерах по сохранению.
ИСТОЧНИК KP.RU