Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье

СЕГОДНЯ 04:55 2019-10-01T04:55:05+03:00

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Гималайские медведи случайно «заселфились» на фотоловушку в Приморском крае. Интересные кадры опубликовали представители национального парка «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Семейство мишек забралось на вершину горы. Косолапые нашли себе обед и полюбовались видами с высоты птичьего полета. Все это время за ними пристально наблюдала камера, которую и вычислил старший медведь. Подошел и с интересом потыкался носом в стекло. Было похоже на человека, неудачно включившего «фронталку».

Рекомендуется смотреть со звуком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735102" frameborder="0"></iframe> Гималайские мишки на вершине горы в Приморье. Источник: Нацпарк «Земля леопарда».! другой источник

Национальный парк «Земля леопарда» находится в Приморском крае и охватывает Хасанский, Уссурийский и Надежденский районы. В нем живут самые редкие кошки мира – дальневосточные леопарды. Помимо них на территории проживают и другие исчезающие животные. Из них порядка 40 видов нуждаются в срочных мерах по сохранению.

ИСТОЧНИК KP.RU