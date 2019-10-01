Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-01T05:01:25+03:00

До 2023 года регион должен увеличить в два раза количество туристических обменов.Фото: пресс-служба АПК.

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30 сентября состоялась встреча Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Японии с Приморским отделением «Опора России». Обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому молодые бизнесмены смогут поехать в страну восходящего Солнца на стажировку. На мероприятии присутствовал Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморья. По его мнении, одно из самых важных направления сотрудничества – туризм, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

- На нашей встрече с «Опорой России» было много молодых представителей бизнеса из Приморья. Я почувствовал всю их мощь. Надеюсь, что мы найдем общие темы для взаимодействия», – сказал старший генеральный менеджер Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Арита Хидетомо.

По словам Константина Шестакова, до 2023 года регион должен увеличить в два раза количество туристических обменов. Для приморских бизнесменов это уникальная возможность поработать с современными японскими технологиями.

- Уверен, что эти отношения приведут к взаимному успеху, – заявил врио вице-губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU