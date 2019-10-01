Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку
30 сентября состоялась встреча Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Японии с Приморским отделением «Опора России». Обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому молодые бизнесмены смогут поехать в страну восходящего Солнца на стажировку. На мероприятии присутствовал Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморья. По его мнении, одно из самых важных направления сотрудничества – туризм, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.
- На нашей встрече с «Опорой России» было много молодых представителей бизнеса из Приморья. Я почувствовал всю их мощь. Надеюсь, что мы найдем общие темы для взаимодействия», – сказал старший генеральный менеджер Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Арита Хидетомо.
По словам Константина Шестакова, до 2023 года регион должен увеличить в два раза количество туристических обменов. Для приморских бизнесменов это уникальная возможность поработать с современными японскими технологиями.
- Уверен, что эти отношения приведут к взаимному успеху, – заявил врио вице-губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU