«Это посвящение»: новые автобусы начали бить во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:14 2019-10-01T06:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня, 1 октября, во Владивостоке. Два автобуса столкнулись на Золотом мосту. Один из них совсем новенький, даже недели не проработал в городе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Синий низкопольный автобус следовал по 15 маршруту: ТЦ «Изумруд» - Приморский океанариум. Практически на середине пути он столкнулся с другим транспортом. В социальных сетях опубликовали видео с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735106" frameborder="0"></iframe> Авария с новым автобусом. Источник: dpskontrol125rus.! другой источник

В комментариях приморцы стали возмущаться тем, что в автопарках работают неквалифицированные водители.

- Шоферов не пробовали менять? Автобус новый, начинка за рулем старая, - пишут пользователи. Кто-то даже назвал аварию «посвящением».

Напомним, что именно на сто подобных автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ» из приморского бюджета выделили около 1 миллиарда рублей. Их определили на те маршруты, где была нехватка дорожного состава. Первоочередно это были № 15, 29 и 29К и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU