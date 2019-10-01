2019-10-01T06:30:53+03:00
Общество

Желтый код: синоптики прогнозируют потенциально опасную погоду в Приморье

Ожидается четвертый (высокий) класс пожарной опасности
Кристина ГРИН
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В Хасанском районе 2–3 октября ожидается 5 класс пожарной опасности.В Хасанском районе 2–3 октября ожидается 5 класс пожарной опасности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В конце сентября и в начале октября в Приморье будто вернулось лето. Высокие дневные температуры приблизили начало пожароопасного сезона. И вот синоптики сделали заявление о том, что в регионе прогнозируется потенциально опасная погода. Согласно данным Гидрометцентра России, пожарная опасность продлится вплоть до 13:00 второго октября.

- В связи с продолжительным периодом теплой и сухой погоды, установившейся в Приморском крае, с 1 по 3 октября на всей территории края ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, - отметили в Примпогоде. - В Хасанском районе Приморья 2–3 октября ожидается 5 класс высокой степени пожарной опасности с региональным показателем более 8 000 единиц.

Если вы планируете выехать на природу, то не забывайте о правилах пожарной безопасности. Так вы не только обезопасите себя, он и спасете лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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