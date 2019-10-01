«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-01T07:51:19+03:00

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Владивосток во время проведения Восточного экономического форума посетила команда издания Forbes Digest, которое рассказывает о бизнесе и предпринимателях. В дальневосточной столице журналисты поговорили с мэром Олегом Гуменюком и узнали его отношение к посадкам его предшественников.

Ведущий проекта сказал, что зарплата мэра Владивостока Олега Гуменюка «составляет 150 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок за гостайну и прочими премиями». Из каких источников журналист взял эту информацию – не сообщается.

Само интервью градоначальника в сюжете про бизнес во Владивостоке занимает несколько минут. Олег Гуменюк сказал, что пытается сделать свою работу прозрачной и отказался судить людей, которые были до него.

- Не суди, да не судим будешь. Если какие-то люди совершили ошибки, то они сами за них и отвечают. Я не хочу совершить своих ошибок. Я понимаю, что любой негатив, который мы видим в СМИ, - это моя недоработка, но я пытаюсь это исправить, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Что касается прямой темы программы - предпринимательства, то градоначальник считает, что «никогда бизнес не будет устраивать власть и власть устраивать бизнес». А если такое произойдет, то «возникают всевозможные вопросы».

ИСТОЧНИК KP.RU