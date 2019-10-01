2019-10-01T07:51:19+03:00
Общество

«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока

Сейчас, по данным журналистов, градоначальник зарабатывает больше 100 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Олег Гуменюк сказал, что пытается сделать свою работу прозрачнойОлег Гуменюк сказал, что пытается сделать свою работу прозрачнойФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Владивосток во время проведения Восточного экономического форума посетила команда издания Forbes Digest, которое рассказывает о бизнесе и предпринимателях. В дальневосточной столице журналисты поговорили с мэром Олегом Гуменюком и узнали его отношение к посадкам его предшественников.

Ведущий проекта сказал, что зарплата мэра Владивостока Олега Гуменюка «составляет 150 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок за гостайну и прочими премиями». Из каких источников журналист взял эту информацию – не сообщается.

Само интервью градоначальника в сюжете про бизнес во Владивостоке занимает несколько минут. Олег Гуменюк сказал, что пытается сделать свою работу прозрачной и отказался судить людей, которые были до него.

- Не суди, да не судим будешь. Если какие-то люди совершили ошибки, то они сами за них и отвечают. Я не хочу совершить своих ошибок. Я понимаю, что любой негатив, который мы видим в СМИ, - это моя недоработка, но я пытаюсь это исправить, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Что касается прямой темы программы - предпринимательства, то градоначальник считает, что «никогда бизнес не будет устраивать власть и власть устраивать бизнес». А если такое произойдет, то «возникают всевозможные вопросы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борис Кубай рассказал, в каких районах Приморья в октябре пройдут снегопады
Улицу Баневура во Владивостоке перекрыли на 10 дней
«Это посвящение»: новые автобусы начали бить во Владивостоке
Желтый код: синоптики прогнозируют потенциально опасную погоду в Приморье
Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка
Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня
Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку
Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье
Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"
51-летнего наркодилера из Ливадии поймали с героином во время сделки
«Лексусу» уступи! Потасовка на дороге Владивостока привела к ДТП и травмам
Поиски неуловимой 16-летней красавицы, пропавшей две недели назад в Приморье, завершены
Три подростка забрались на хребет Чандолаз в Приморье и не смогли выбраться
На плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане полностью потушили пожар
Больше месяца ищут молодого на вид жителя Уссурийска в брюках и рубашке
Пьяный житель Приморья угнал карету скорой, чтобы с ветерком доехать до дома
Масштабное отключение холодной воды грядет во Владивостоке
Синоптики рассказали, угрожает ли Приморью новый тайфун
Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22
Власти Находки отметили сотрудников АО «Восточный Порт» за вклад в развитие туризма