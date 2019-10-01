2019-10-01T07:26:35+03:00
Общество

Борис Кубай рассказал, в каких районах Приморья в октябре пройдут снегопады

По словам синоптика, пора забыть о лете и «вооружаться осенней униформой
Кристина ГРИН
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По-летнему тепло в регионе уже не будет.По-летнему тепло в регионе уже не будет.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Вот она, расплата за аномально теплый сентябрь. Если первый осенний месяц радовал жителей Приморья высокими температурами, характерными для августа, то в октябре уже можно будет лепить снеговика. Первые тревожные звонки в виде похолодания ожидаются уже через несколько дней.

- С прохождением холодного атмосферного фронта 4 октября произойдёт полная замена воздушной массы: субтропики заменятся несколько трансформированной арктической воздушной массой, - отмечает Борис Кубай, главный синоптик Примгидромета. - И если, например, сегодня, 30 сентября, в нижней тропосфере температура воздуха составляет +15 градусов, то 4 октября уже может составлять +3 градусов, а с 5 октября - около 0 °С. Словом, приморцам придётся попрощаться с летом и перейти на осеннюю форму одежды.

Так как погода сохраняет неустойчивый характер на протяжении всех 12 месяцев, то расстраиваться на счет похолодания не стоит. По данным специалистов, на следующей неделе в регионе начнет постепенно теплеть, но грезить о 30-градусной жаре уже не нужно. Борис Кубай даже дал прогноз на октябрь по части осадков. По его мнению, в этом месяце циклоны с дождями и снегом будут чаще «заходить» в гости к жителям северных районов Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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