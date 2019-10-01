Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-01T08:50:43+03:00

Землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска. Фото: Кристина ГРИН

Сейсмологическое событие зарегистрировали в 140 километрах от Дальнегорска

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Сегодня,1 октября, в четыре часа утра специалисты зарегистрировали землетрясение в Японском море. Сейсмологические явление затронуло сразу четыре государства: Японию, КНДР, Россию и Китай.

Точные координаты события: 3,429 ° северной широты и 136,376 ° восточной долготы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на сайт USGS – Национальный инновационный центр землетрясения.

Толчки были зафиксированы на глубине 312 метров. По уточненной информации, землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска.

К счастью, расстояние и глубина события обеспечили безопасность жителям Приморья, и никто подводные толчки даже не почувствовал. Оно и к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU