2019-10-01T08:50:43+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае

Сейсмологическое событие зарегистрировали в 140 километрах от Дальнегорска
Кристина ГРИН
Поделиться:
Землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска.Землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска.Фото: Кристина ГРИН
Изменить размер текста:

Сегодня,1 октября, в четыре часа утра специалисты зарегистрировали землетрясение в Японском море. Сейсмологические явление затронуло сразу четыре государства: Японию, КНДР, Россию и Китай.

Точные координаты события: 3,429 ° северной широты и 136,376 ° восточной долготы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на сайт USGS – Национальный инновационный центр землетрясения.

Толчки были зафиксированы на глубине 312 метров. По уточненной информации, землетрясение произошло в 140 километрах от Дальнегорска.

К счастью, расстояние и глубина события обеспечили безопасность жителям Приморья, и никто подводные толчки даже не почувствовал. Оно и к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ
Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке
На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье
На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка
Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой
Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока
Борис Кубай рассказал, в каких районах Приморья в октябре пройдут снегопады
Улицу Баневура во Владивостоке перекрыли на 10 дней
«Это посвящение»: новые автобусы начали бить во Владивостоке
Желтый код: синоптики прогнозируют потенциально опасную погоду в Приморье
Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка
Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня
Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку
Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье
Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"
51-летнего наркодилера из Ливадии поймали с героином во время сделки
«Лексусу» уступи! Потасовка на дороге Владивостока привела к ДТП и травмам
Поиски неуловимой 16-летней красавицы, пропавшей две недели назад в Приморье, завершены
Три подростка забрались на хребет Чандолаз в Приморье и не смогли выбраться
На плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане полностью потушили пожар
Больше месяца ищут молодого на вид жителя Уссурийска в брюках и рубашке
Пьяный житель Приморья угнал карету скорой, чтобы с ветерком доехать до дома
Масштабное отключение холодной воды грядет во Владивостоке
Синоптики рассказали, угрожает ли Приморью новый тайфун
Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22
Власти Находки отметили сотрудников АО «Восточный Порт» за вклад в развитие туризма