2019-10-01T09:27:08+03:00
Общество

Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай

Фирма предоставила поддельные документы на маньчжурский ясень и монгольскоий дуб и попалась в руки таможенников
Кристина ГРИН
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В отношении владивостокской компании таможенники возбудили 9 административных дел. Фото: Находкинская таможня.В отношении владивостокской компании таможенники возбудили 9 административных дел. Фото: Находкинская таможня.
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340 кубометров маньчжурского ясеня и монгольского дуба вывезла в Китай фирма из Владивостока. Общая стоимость всех древесных пород превышает 5,5 миллиона рублей. Все бы ничего, только вот приморцы предоставили в Росприроднадзор фальшивые документы. Так и вышло, что организации выдали разрешение на экспорт древесины, которая по факту является незаконной.

- При вывозе дуба монгольского и ясеня маньчжурского необходимо предоставить в таможню разрешение Росприроднадзора, которое выдается на основании документов, подтверждающих законность их добычи и приобретения. Связано это с угрозой исчезновения данных пород, - отметил Александр Мовчан, и.о. заместителя начальника таможни.

В пресс-службе Находкинской таможни сообщили о том, что в отношении владивостокской компании таможенники возбудили 9 административных дел. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Черным лесорубам грозит до 2,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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