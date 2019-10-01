Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
340 кубометров маньчжурского ясеня и монгольского дуба вывезла в Китай фирма из Владивостока. Общая стоимость всех древесных пород превышает 5,5 миллиона рублей. Все бы ничего, только вот приморцы предоставили в Росприроднадзор фальшивые документы. Так и вышло, что организации выдали разрешение на экспорт древесины, которая по факту является незаконной.
- При вывозе дуба монгольского и ясеня маньчжурского необходимо предоставить в таможню разрешение Росприроднадзора, которое выдается на основании документов, подтверждающих законность их добычи и приобретения. Связано это с угрозой исчезновения данных пород, - отметил Александр Мовчан, и.о. заместителя начальника таможни.
В пресс-службе Находкинской таможни сообщили о том, что в отношении владивостокской компании таможенники возбудили 9 административных дел. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Черным лесорубам грозит до 2,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU