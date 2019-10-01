2019-10-01T09:55:54+03:00
Общество

Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой

Транспортное средство нашли в подъезде дома у подозреваемого
Кристина ГРИН
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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ну прям история из Простоквашино, только произошла она в Уссурийске. 28-летний мужчина работает дворником. С самого утра он делает город чище. Так и в этот день он поехал на своем велосипеде к дому по улице Пушкина. «Припарковал» транспортное средство и взялся за работу. Только вот после того, как он закончил уборку, двухколесного на месте не оказалось. Угнали. Мужчина тут же обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Ущерб он оценил в 7 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Похищенный велосипед полицейские обнаружили в подъезде дома, где проживает подозреваемый. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

В ведомстве также отметили, что по факту произошедшего оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража». Житель Уссурийска пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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