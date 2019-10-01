На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-01T10:40:09+03:00

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В Приморском крае увеличивается количество карантинных зон, пораженных африканской чумой свиньи. В связи с этим сотрудники Россельхознадзора вышли на усиленный режим работы. В ходе мониторинга специалисты ведомства выявили факты вывоза свинины из угрожаемой зоны по африканской чуме.

Зафиксировать нарушение и предотвратить ЧП удалось благодаря системе «Меркурий». В ней недобросовестные предприниматели пытались незаконно оформить ветеринарные документы на мясо. Речь о 646,8 килограмма свинины. Продукция была поставлены во Владивосток, Спасск-Дальний и Кавалеровский район.

- В частности, предприятие ООО «Лаверна ДВ», отнесенным к I компартменту, находящегося на территории Уссурийска, которая входит во вторую угрожаемую зону эпизоотического очага по африканской чуме свиней, были оформлены сертификаты на вывоз свинины, - отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что в отношении предприятия уже возбуждено административное производство по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Деятельность ООО «Лаверна ДВ» приостановлена на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU