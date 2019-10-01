2019-10-01T11:09:16+03:00
Общество

Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке

Решение по сносу ветхого жилья приняла мэрия
Кристина ГРИН
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Администрация снесла четыре барака, которые были непригодны для жизни. Фото: администрация Владивостока.Администрация снесла четыре барака, которые были непригодны для жизни. Фото: администрация Владивостока.
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Легенды о том, что у жителей бараков есть шанс получить новые квартиры, оказалась вовсе не легендой. В этом не так давно убедились жители четырех деревянных двухэтажных домов во Владивостоке. Ветхое жилье, расположенное по адресам: Верхнепортовая, 41; Гоголя, 39 и Коммунаров, 31 и 37, было решено снести. Жить в таких домах уже было просто опасно для жизни. Из городского бюджета были выделены деньги на покупку собственникам новых квартир.

- С каждым собственником проведена индивидуальная работа по подбору квартиры, ремонту и переселению. Например, один из жителей барака на Верхнепортовой, 41 очень просил, чтобы его новая квартира также была неподалеку от моря, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока. - Он занимается изготовлением сувениров из ракушек и, по его словам, «море всегда его вдохновляло».

Как оказалось, власти смогли угодить мужчине и удовлетворить его просьбу. В итоге сейчас он живет в доме, расположенном рядом с морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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