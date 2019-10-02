2019-10-02T00:58:07+03:00
Общество

«Ты хочешь прижаться к телу?»: водитель автобуса во Владивостоке рассмешил пассажиров оригинальной рекламой

А вы попробуйте прочитать текст и не улыбнуться
Кристина ГРИН
Поделиться:
Ну разве не смешной рекламный слоган?Ну разве не смешной рекламный слоган?Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

«Ты хочешь прижаться к телу? Ощутить лицом горячее дыхание? Вспотеть до изнеможения? Так в чем же дело? Мой автобус в час пик ждет тебя!»

Вот такая реклама появилась в салоне одного из автобусов во Владивостоке. Водитель транспортного средства, который по совместительству является еще и автором «слогана», явно не лишен чувства юмора. А ведь и правда. Сейчас как раз именно та пора, когда в час пик в салоне общественного транспорта особенно приятно находиться.

Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то поменяй свое отношение к ней. Водитель этого автобуса с талантом маркетолога с этим отлично справляется. Более того, помогает своим пассажиром с юмором подходить к неизбежным событиям. И вместо того, чтобы ругаться, относиться ко всему с юмором и улыбнуться. И вам хорошо, и окружающим вас людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима очень близко: синоптики назвали дату сильного похолодания во Владивостоке
Голубоглазый ребенок в пижаме, страдающий психическим заболеванием, пропал во Владивостоке
Почасовой въезд в город: большегрузам запретили ездить во Владивостоке
Потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморском крае 2 октября
«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ
Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке
На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье
На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка
Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой
Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае
«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока