«Ты хочешь прижаться к телу?»: водитель автобуса во Владивостоке рассмешил пассажиров оригинальной рекламой

СЕГОДНЯ 00:58 2019-10-02T00:58:07+03:00

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«Ты хочешь прижаться к телу? Ощутить лицом горячее дыхание? Вспотеть до изнеможения? Так в чем же дело? Мой автобус в час пик ждет тебя!»

Вот такая реклама появилась в салоне одного из автобусов во Владивостоке. Водитель транспортного средства, который по совместительству является еще и автором «слогана», явно не лишен чувства юмора. А ведь и правда. Сейчас как раз именно та пора, когда в час пик в салоне общественного транспорта особенно приятно находиться.

Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то поменяй свое отношение к ней. Водитель этого автобуса с талантом маркетолога с этим отлично справляется. Более того, помогает своим пассажиром с юмором подходить к неизбежным событиям. И вместо того, чтобы ругаться, относиться ко всему с юмором и улыбнуться. И вам хорошо, и окружающим вас людям.

ИСТОЧНИК KP.RU