Почасовой въезд в город: большегрузам запретили ездить во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:22 2019-10-02T01:29:54+03:00

Планируется, что место для временного «отстойника» грузовых автомобилей будет создано в районе улицы Дальней. Фото: администрация Владивостока.

Вскоре фурам можно будет ехать лишь в определенное время

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Накануне администрация Владивостока подписала постановление, согласно которому въезд на территорию города для грузовых машин с прицепом будет ограничен. Фуры не смогут проехать в период с 07.00 до 20.00 каждый будний день. После того, как в дальневосточной столице проведут работы по проектированию схем движения, на дорогах появятся соответствующие знаки и будут организованы места для временного «отстойника» фур, постановление вступит в силу, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службе администрации города.

- Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки, - сказали специалисты.

Ограничения движения грузовых машин распространяется на следующих участках дорог:

- на съездах с автомобильной дороги поселок Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл на улицы Маковского, Адмирала Горшкова, Проселочную, Космонавтов, Борисенко, Можайскую, Катерную;

- от улицы Маковского до заезда на дорогу поселок Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл;

- на улице Фадеева (от дома № 51в).

ИСТОЧНИК KP.RU