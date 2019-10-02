Почасовой въезд в город: большегрузам запретили ездить во Владивостоке
Накануне администрация Владивостока подписала постановление, согласно которому въезд на территорию города для грузовых машин с прицепом будет ограничен. Фуры не смогут проехать в период с 07.00 до 20.00 каждый будний день. После того, как в дальневосточной столице проведут работы по проектированию схем движения, на дорогах появятся соответствующие знаки и будут организованы места для временного «отстойника» фур, постановление вступит в силу, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службе администрации города.
- Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки, - сказали специалисты.
Ограничения движения грузовых машин распространяется на следующих участках дорог:
- на съездах с автомобильной дороги поселок Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл на улицы Маковского, Адмирала Горшкова, Проселочную, Космонавтов, Борисенко, Можайскую, Катерную;
- от улицы Маковского до заезда на дорогу поселок Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл;
- на улице Фадеева (от дома № 51в).
ИСТОЧНИК KP.RU