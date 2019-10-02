2019-10-02T01:38:09+03:00
Общество

Голубоглазый ребенок в пижаме, страдающий психическим заболеванием, пропал во Владивостоке

Сегодня утром он вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся
Кристина ГРИН
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Ребенок страдает психическим заболеванием, поэтому может быть дезориентирован.Фото: Примпоиск.Ребенок страдает психическим заболеванием, поэтому может быть дезориентирован.Фото: Примпоиск.
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Срочно! Пропал ребенок. Иван Буренов 2011 года рождения вышел из дома в пять утра 2 октября в неизвестном направлении. До сих пор никому о его местоположении ничего не известно. Ситуация осложняется не только возрастом мальчика, но и тем, что ребенок страдает психическим заболеванием, поэтому может быть дезориентирован.

Приметы: на вид мальчику 8-10 лет, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: пижама (костюм серого цвета, футболка синяя), светлая кепка, сланцы резиновые не по размеру.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ивана,

просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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