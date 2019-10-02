Зима очень близко: синоптики назвали дату сильного похолодания во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:03 2019-10-02T02:03:33+03:00

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Наслаждаться бабьим летом осталось недолго. Октябрь не станет следовать примеру предшественника. Таких высоких температур в Приморье уже не будет, и с этим надо просто смириться. Уже нужно утепляться и готовиться к приходу зимы. На это погода нам намекнет уже на этой неделе.

Пока во Владивостоке относительно тепло и солнечно. Дневные температуры колеблются в пределах 25 градусов. Но вот уже на этой неделе ситуация в корне изменится. Разовое понижение на 10 градусов будет ощутимо.

Согласно данным сайта RP5, в эту пятницу во Владивостоке днем будет до +15 градусов. Скорость северного ветра – 15 метров в секунду, с порывами – до 22 метров в секунду. Такие низкие температуры сохранятся и на последующие дни. Потеплеет лишь к понедельнику. Доставайте куртки и теплые кофты, лета уже точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU