2019-10-02T02:43:32+03:00
Происшествия

При пожаре во Владивостоке эвакуировали 50 человек

Никто не пострадал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В процессе тушения были задействованы 20 спасателейВ процессе тушения были задействованы 20 спасателейФото: Олег УКЛАДОВ
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Пожар произошел вчера, 1 октября, во Владивостоке. Здание располагалось по адресу: улица Главная, 31/3. Спасатели смогли эвакуировать от туда всех 50 человек, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

На пульт пожарной охраны сообщили о возгорании в 16.08 минут. Когда спасатели приехали на место, то оказалось, что горели помещения внутри строения. Менее чем через час пожарным удалось полностью потушить огонь. В процессе участвовали 20 специалистов. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. После ликвидации открытого горения, спасатели занялись проливкой конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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