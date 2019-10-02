2019-10-02T02:56:00+03:00
Происшествия

Летел на фотосессию: во Владивостоке машина протаранила фотоцентр

Очередная Toyota Mark оказалась изрядно искорежена[фото]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль протаранил здание во Владивостоке. Фото:dpscontrol125rusАвтомобиль протаранил здание во Владивостоке. Фото:dpscontrol125rus
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Авария с участием Toyota Mark II разыгралась в среду в столице Приморского края. Машина на всем ходу протаранила металлические ограждения и въехала в административное здание в районе Чуркина. На данный момент подробности происшествия и информация о пострадавших уточняется, сообщает «КП»-Владивосток».

Как выяснил журналист издания, ДТП случилось на Вязовой, 1В. Водитель Toyota не справился с управлением и, минуя тротуар. Автомобилист снес металлические перила, вылетев на парковку, где в это время находился Daihatsu Terios. Затормозить окончательно неуправляемому авто удалось лишь врезавшись в угол здания, в котором располагаются разные коммерческие предприятия. Основной удар принял на себя фотоцентр, оконные конструкции которого не выдержали перед натиском Mark II. Сама же машина оказалась изрядно искорежена, так как ограждения буквально прошили кузов Toyota.

Все обстоятельства происшествия еще предстоит установить полицейским, специалисты пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю пояснили, что информация уточняется. Не исключено, что владельцу «гоночного болида» придется раскошелиться за порчу чужого имущества. Ремонт транспортного средства, также потребуют от автолюбителя существенных затрат.

Машина выехала на тротуар и снесла ограждения. Фото: dpscontrol125rus

Машина выехала на тротуар и снесла ограждения. Фото: dpscontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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