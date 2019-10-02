Житель Владивостока собрал коллекцию из 61 нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 03:46 2019-10-02T03:46:11+03:00

Административные штрафы за них он платить добровольно отказывался, поэтому у него арестовали дорогой телевизор

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Житель Владивостока нарушал правила дорожного движения 61 раз. В итоге у него накопилось свыше 38 тысяч рублей административного штрафа. Добровольно он выплачивать деньги хотел, поэтому к нему применили принудительные меры, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Помимо правонарушений в области дорожного движения у него было и еще три административных штрафа, которые он также не хотел выплачивать. Судебные приставы проверили его имущественное положение, после чего арестовали дорогой телевизор. Неплательщик, не желая расставаться с техникой, тут же погасил задолженность. И даже исполнительный сбор выплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU