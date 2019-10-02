Житель Владивостока собрал коллекцию из 61 нарушения ПДД
Житель Владивостока нарушал правила дорожного движения 61 раз. В итоге у него накопилось свыше 38 тысяч рублей административного штрафа. Добровольно он выплачивать деньги хотел, поэтому к нему применили принудительные меры, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Помимо правонарушений в области дорожного движения у него было и еще три административных штрафа, которые он также не хотел выплачивать. Судебные приставы проверили его имущественное положение, после чего арестовали дорогой телевизор. Неплательщик, не желая расставаться с техникой, тут же погасил задолженность. И даже исполнительный сбор выплатил.
ИСТОЧНИК KP.RU