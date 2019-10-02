Пенсионер на Тойоте врезался в рейсовый автобус в Приморье и сильно пострадал

СЕГОДНЯ 04:10 2019-10-02T04:10:18+03:00

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Водитель автомобиля Тойота Калдина нарушил правила дорожного движения из-за чего столкнулся с рейсовым автобусом в Уссурийске. В момент ДТП внутри общественного транспорта пассажиров не было. Нарушителем, шофером легковушки, оказался 77-летний мужчина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Авария произошла на перекрестке улиц Волочаевская - Тихменева. Пенсионер проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. Его стаж вождения 20 лет, а в этом году мужчину привлекали за превышение скорости. ДТП было в темное время суток на асфальтовом дорожном покрытии.

ИСТОЧНИК KP.RU