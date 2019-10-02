2019-10-02T05:21:50+03:00
Общество

Специалисты рассказали о радиационном фоне в Приморье после пуска ракет КНДР

Северная Корея запустила боеголовки в сторону Японского моря
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Максимально – допустимая норма – 30 микрорентген в часМаксимально – допустимая норма – 30 микрорентген в часФото: Алексей БУЛАТОВ
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Северная Корея 2 октября запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Пуск ракет мог повлиять на радиационный фон Приморья.

Радиационный фон в Приморском крае не превышает 11-12 микрорентген в час. Отметим, что максимально – допустимая норма – 30 микрорентген в час, сообщается на сайте «Примгидромета». В ведомстве также добавили, что информация обновляется ежечасно.

Приморский край - единственный регион России, который граничит с Корейской народной демократической республикой. Граница между странами проходит по фарватеру реки Туманная и по акватории Японского моря. Грозный сосед не только осуществляет пуски баллистических ракет, которые могут навредить Приморью, но и бессовестно и без разрешительных документов грабит морские богатства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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