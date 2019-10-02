2019-10-02T05:27:44+03:00
Происшествия

Чтобы другие не украли: девушка с «благородной» целью похитила телефон своего знакомого

Через мобильное приложение злоумышленница сняла с чужой карты 6400 рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Девушку могут посадить на 6 летДевушку могут посадить на 6 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Девушка из села Ильинка украла телефон своего знакомого и обосновала свои действия тем, что если бы не она, то кто-нибудь другой бы похитил устройство. Владелец уснул с незапертой в доме дверью, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Злоумышленница гостила у своего знакомого в селе Турий Рог. Когда тот уснул, она отправилась домой, не забыв при этом захватить сотовый мужчины. Ранее девушка запомнила графический ключ смартфона, поэтому помощи него в шесть операций сняла с банковской карты знакомого 6400 рублей.

Теперь ее обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело вместе со всеми доказательствами направили в суд. Двадцатиоднолетнюю девушку могут посадить на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье ищут русого 10-летнего мальчика в белой рубашке, пропавшего в ЗАТО Фокино
Специалисты рассказали о радиационном фоне в Приморье после пуска ракет КНДР
Прекращены поиски психически больного ребенка в Приморье
Пенсионер на Тойоте врезался в рейсовый автобус в Приморье и сильно пострадал
Житель Владивостока собрал коллекцию из 61 нарушения ПДД
Судебные приставы накормили алиментщицу в Приморье
Летел на фотосессию: во Владивостоке машина протаранила фотоцентр
При пожаре во Владивостоке эвакуировали 50 человек
Зима очень близко: синоптики назвали дату сильного похолодания во Владивостоке
Голубоглазый ребенок в пижаме, страдающий психическим заболеванием, пропал во Владивостоке
Почасовой въезд в город: большегрузам запретили ездить во Владивостоке
«Ты хочешь прижаться к телу?»: водитель автобуса во Владивостоке рассмешил пассажиров оригинальной рекламой
Потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморском крае 2 октября
«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ
Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке
На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье
На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка
Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой
Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае