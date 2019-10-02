Чтобы другие не украли: девушка с «благородной» целью похитила телефон своего знакомого

СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-02T05:27:44+03:00

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Девушка из села Ильинка украла телефон своего знакомого и обосновала свои действия тем, что если бы не она, то кто-нибудь другой бы похитил устройство. Владелец уснул с незапертой в доме дверью, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Злоумышленница гостила у своего знакомого в селе Турий Рог. Когда тот уснул, она отправилась домой, не забыв при этом захватить сотовый мужчины. Ранее девушка запомнила графический ключ смартфона, поэтому помощи него в шесть операций сняла с банковской карты знакомого 6400 рублей.

Теперь ее обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело вместе со всеми доказательствами направили в суд. Двадцатиоднолетнюю девушку могут посадить на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU