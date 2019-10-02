2019-10-02T05:42:15+03:00
Общество

В Приморье ищут русого 10-летнего мальчика в белой рубашке, пропавшего в ЗАТО Фокино

Вася Мирончик вышел из дома 1 октября в 13:20 и до настоящего времени не вернулся домой
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Мирончик Василий.Мирончик Василий.Фото: Социальные сети
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В Приморье волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего десятилетнего мальчика. Мирончик Василий вышел из дома в ЗАТО Фокино 1 октября и до настоящего времени не вернулся.

О местонахождении Васи пока ничего неизвестно. По последним данным, мальчик вышел из дома в ЗАТО Фокино по адресу ул. Ленина примерно в 13:20. Друзья и знакомые не знают, куда мог пропасть ребенок.

Рост мальчика 140-145 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в белую рубашку в серую тонкую полоску и черные брюки. При себе имел серый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Василия, просьба позвонить по телефонам:

8 (42339) 2 -44-52 – МОМВД России по ЗАТО г. Фокино или 02, 102–полиция.

8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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