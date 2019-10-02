2019-10-02T06:06:26+03:00
Общество

«Владивостоквуд»: в Приморье хотят начать снимать больше иностранных фильмов

Кинокомиссия края поедет в Корею представлять возможности региона в сфере кино
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Делегация от России переговорит с южнокорейскими кинокомпаниями о съемках в ПриморьеДелегация от России переговорит с южнокорейскими кинокомпаниями о съемках в ПриморьеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Приморская кинокомиссия поедет представлять Россию на Asian Film Market в Пусане с 5 по 8 октября. На крупнейшем кинорынке Азиатско-Тихоокеанского региона хотят показать локации страны и, в частности края, обсудить меры поддержки в случае съемок фильмов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Всего на крупнейшем кинорынке представят свои возможности восемь стран. У каждой будет свой персональный стенд. Делегация из Приморья – единственная, которая поедет от России.

- Мы презентуем уникальные локации Приморья и России, осветим стимулирующие меры поддержки, организационные возможности кинокомиссии, работающей по международным стандартам, обсудим введение федерального рибейта для иностранных кинокомпаний, – рассказали в краевой кинокомиссии.

Делегация собирается переговорить с представителями южнокорейских кинокомпаний о проведении съемок на территории края. Ни для кого не секрет, что киноиндустрия Кореи – одна из сильнейших в мире, а их национальные фильмы частенько конкурируют с голливудскими. Обсуждение между двумя странами состоится на заседании Совета директоров Международной ассоциации Азиатских кинокомиссий (AFCNet). Приморцы представят Россию на Генеральной ассамблее AFCNet.

ИСТОЧНИК KP.RU

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