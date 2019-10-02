«К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов»: синоптики сообщили, что похолодание начнется уже с четверга

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-02T07:20:41+03:00

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С завтрашнего дня, 3 октября, в Приморье начнет холодать. В крае выпадут небольшие осадки в виде дождей. К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Октябрь, взяв эстафету от сентября, начался тепло: столбики термометров вчера, 1 октября, в некоторых местах Приморья показывали 29 градусов выше ноля. Среднесуточная же температура была выше нормы на 4–8 градусов.

Во Владивостоке сегодня летняя погода: город окутал плотный туман, местами морось. Кстати, вчера ночью эксперты зафиксировали температуру такой теплоты, какой за последние 30 лет в октябре не отмечалось 17 градусов со знаком плюс. С завтрашнего дня синоптическая ситуация, как уже говорилось ранее, изменится. Обильных дождей в краевой столице не ожидается, зато, по прогнозам синоптиков, будет очень сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU