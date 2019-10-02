2019-10-02T07:20:41+03:00
Общество

«К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов»: синоптики сообщили, что похолодание начнется уже с четверга

В Приморье зайдет холодная воздушная масса
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Туман держится весь день во ВладивостокеТуман держится весь день во ВладивостокеФото: Семен АПАСОВ
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня, 3 октября, в Приморье начнет холодать. В крае выпадут небольшие осадки в виде дождей. К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Октябрь, взяв эстафету от сентября, начался тепло: столбики термометров вчера, 1 октября, в некоторых местах Приморья показывали 29 градусов выше ноля. Среднесуточная же температура была выше нормы на 4–8 градусов.

Во Владивостоке сегодня летняя погода: город окутал плотный туман, местами морось. Кстати, вчера ночью эксперты зафиксировали температуру такой теплоты, какой за последние 30 лет в октябре не отмечалось 17 градусов со знаком плюс. С завтрашнего дня синоптическая ситуация, как уже говорилось ранее, изменится. Обильных дождей в краевой столице не ожидается, зато, по прогнозам синоптиков, будет очень сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Организуйте работу после 6 часов вечера – выставьте палатки, машины»: Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС
Пожилой приморец с собакой протаранил рейсовый автобус из Китая
«Душа радуется красоте»: во Владивостоке обустроили видовую площадку
В Приморье прекращены поиски загадочно пропавшего десятилетнего мальчика в белой рубашке
«Ростелеком» поддержит IT-форум «Русский MeetUр» во Владивостоке
Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке
«Владивостоквуд»: в Приморье хотят начать снимать больше иностранных фильмов
В Приморье ищут русого 10-летнего мальчика в белой рубашке, пропавшего в ЗАТО Фокино
Чтобы другие не украли: девушка с «благородной» целью похитила телефон своего знакомого
Специалисты рассказали о радиационном фоне в Приморье после пуска ракет КНДР
Прекращены поиски психически больного ребенка в Приморье
Пенсионер на Тойоте врезался в рейсовый автобус в Приморье и сильно пострадал
Житель Владивостока собрал коллекцию из 61 нарушения ПДД
Судебные приставы накормили алиментщицу в Приморье
Летел на фотосессию: во Владивостоке машина протаранила фотоцентр
При пожаре во Владивостоке эвакуировали 50 человек
Зима очень близко: синоптики назвали дату сильного похолодания во Владивостоке
Голубоглазый ребенок в пижаме, страдающий психическим заболеванием, пропал во Владивостоке
Почасовой въезд в город: большегрузам запретили ездить во Владивостоке
«Ты хочешь прижаться к телу?»: водитель автобуса во Владивостоке рассмешил пассажиров оригинальной рекламой
Потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморском крае 2 октября
«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ
Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке
На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье
На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка
Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой
Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае