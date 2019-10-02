В Приморье прекращены поиски загадочно пропавшего десятилетнего мальчика в белой рубашке
Мальчик ушел из дома во время обеда и таинственным образом пропал
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В Приморье волонтеры и полицейские завершили поиски десятилетнего мальчика, который вышел из дома во время обеда и таинственным образом пропал.
Мирончик Василий вышел из дома в ЗАТО Фокино 1 октября. Рост мальчика 140-145 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. В день пропажи он был одет в белую рубашку в серую тонкую полоску и черные брюки. При себе имел серый рюкзак.
Поиски велись недолго, мальчика удалось найти целым и невредимым уже на следующие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU