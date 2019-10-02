«Душа радуется красоте»: во Владивостоке обустроили видовую площадку

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-02T08:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Видовую площадку во Владивостоке благоустроили на улице Добровольского. Подрядчики сделали дорожки для пешеходов и газон, поставили лавочки, облагородили стоянку для автотранспорта. Жители порадовались новой прогулочной зоне и поделились первыми впечатлениями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

С площадки открывается живописный вид. Фото: администрация Владивостока

Одни из первых отдыхающих прокомментировали изменения живописной площадки.

- Я часто здесь гуляю и с младшей сестрой, и с друзьями. Теперь у нас так красиво стало, - говорит девушка.

Другая местная жительница рассказала представителям администрации города, что у нее душа радуется из-за обновленной территории - любит в этом месте прогуляться со своим четвероногим питомцем.

Напомним, что на той же улице, Добровольского, проводят капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров. Работы уже подходят к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU