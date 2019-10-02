«Организуйте работу после 6 часов вечера – выставьте палатки, машины»: Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-02T08:56:30+03:00

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На заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от непогоды приморцам. Гражданам должны вернуть еще 12 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края. На сегодняшний день, 2 сентября, выплатили 84% от запланированных средств.

Более 7,9 тысяч заявлений от жителей Приморья одобрила краевая администрация. Общая сумма выплат составила 77 миллионов. Из них жители получили 64,9 миллиона рублей. При этом в Лесозаводске, по словам вице-губернатора Олег Мельникова, выдали лишь 20% средств за потерю урожая.

Олег Кожемяко отправил своего заместителя съездить муниципалитет и разобраться в причинах плохой организации работы.

- График работы в ЧС совсем иной, пока режим никто не отменял. Вы должны сделать так, как удобно людям, организуйте эту работу после 6 часов вечера - выставьте на улицах специальные палатки, машины. Жители должны оперативно получить все положенные им выплаты, – поручил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU