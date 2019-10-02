«Организуйте работу после 6 часов вечера – выставьте палатки, машины»: Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС
На заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от непогоды приморцам. Гражданам должны вернуть еще 12 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края. На сегодняшний день, 2 сентября, выплатили 84% от запланированных средств.
Более 7,9 тысяч заявлений от жителей Приморья одобрила краевая администрация. Общая сумма выплат составила 77 миллионов. Из них жители получили 64,9 миллиона рублей. При этом в Лесозаводске, по словам вице-губернатора Олег Мельникова, выдали лишь 20% средств за потерю урожая.
Олег Кожемяко отправил своего заместителя съездить муниципалитет и разобраться в причинах плохой организации работы.
- График работы в ЧС совсем иной, пока режим никто не отменял. Вы должны сделать так, как удобно людям, организуйте эту работу после 6 часов вечера - выставьте на улицах специальные палатки, машины. Жители должны оперативно получить все положенные им выплаты, – поручил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU