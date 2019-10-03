2019-10-03T00:23:46+03:00
Общество

Степень интенсивности опасных явлений определили российские синоптики в Приморье

В крае зелёный уровень опасности
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В приморской столице сегодня будет туманноВ приморской столице сегодня будет туманноФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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На карте интенсивности опасных метеорологических явлений Приморский край сегодня, 3 октября, отмечен зелёным цветом. Такое обозначение поставили синоптики гидрометцентра России. По их данным, оповещать жителей о погоде в ближайшие сутки не потребуется, поскольку условия не представляет угрозы для жизни жителей, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на центр.

До часу дня 4 октября жители края могут не беспокоиться о погоде.

Во Владивостоке сегодня утром на небе будет небольшая облачность, которая после четырёх часов дня немного рассеется. Максимальная температура воздуха будет 21 градус. Сильного ветра синоптики портала «Расписание погоды» днём не прогнозируют. Его постоянная скорость - около 5 метров в секунду, порывами будет расходиться до 10 метров. Направление берет с севера. Дождей в приморской столице не ожидается, но будет стоять туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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