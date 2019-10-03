Почти месяц в Приморье ищут молодую девушку
Молодая девушка по имени Анна ушла из дома во Владивостоке почти месяц назад, 7 сентября 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».
Аню ищут по ориентировке. Из примет: у девушки светлые волосы и среднее телосложение. Она 1996 года рождения. Когда уходила, то была одета в чёрную футболку, синие джинсы и красные кеды. С собой у неё был рюкзак.
Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 89147212232. Также можно написать на почту primpoisk@gmail.com.
ИСТОЧНИК KP.RU