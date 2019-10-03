2019-10-03T01:03:32+03:00
Общество

Почти месяц в Приморье ищут молодую девушку

О ее местонахождении до сих пор ничего не известно
Анастасия МЕЛЬНИКОВААнастасия МЕЛЬНИКОВА
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Аня пропала в начале сентября. Фото: "Примпоиск"Аня пропала в начале сентября. Фото: "Примпоиск"
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Молодая девушка по имени Анна ушла из дома во Владивостоке почти месяц назад, 7 сентября 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Аню ищут по ориентировке. Из примет: у девушки светлые волосы и среднее телосложение. Она 1996 года рождения. Когда уходила, то была одета в чёрную футболку, синие джинсы и красные кеды. С собой у неё был рюкзак.

Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 89147212232. Также можно написать на почту primpoisk@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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