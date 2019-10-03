ДТП с участием кареты скорой помощи: водитель легковушки не уступил дорогу спецмашине во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:24 2019-10-03T01:26:25+03:00

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Водитель Субару не уступил дорогу карете скорой помощи на Океанском проспекте, из-за чего произошло ДТП. Его привлекут к ответственности за правонарушение, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток», со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Спецмашина двигалась с Народного проспекта в сторону Гоголя. Проблесковые маячки и звуковой сигнал были включены. Водитель Субару в тот момент также двигался с Народного проспекта и в какой-то момент стал делать разворот, не убедившись в безопасности манёвра. Оба транспортных средства столкнулись и в результате оказались повреждены. Специалисты назначили ряд исследований по факту аварии. Пока что на человека, сидевшего за рулём легковушки, составили административный материал за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU