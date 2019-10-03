Утренний Владивосток сковали 7-балльные пробки

СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-03T01:57:37+03:00

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Утренний Владивосток сегодня, 3 октября, традиционно сковали многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс», дорожная ситуация в приморской столице оценивается на 7 баллов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на онлайн-карты. Многие жители города могут опоздать на работу.

Наиболее затруднено дорожное движение в Первореченском и Фрунзенском районах. Пробка растянулась на проспекте 100-летия Владивостоку, далее тянется по Некрасовскому путепроводу и проспекту Красного знамени. Транспортный коллапс устроен на Народном проспекте, улице Гоголя и на главных улицах города - Луговой и Светланской.

Затор есть также и по Золотому мосту в сторону Русского острова.

ИСТОЧНИК KP.RU