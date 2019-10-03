2019-10-03T02:45:56+03:00
Происшествия

Приморская семья с маленькими детьми осталась без крова из-за пожара

Огонь уничтожил имущество и животных, в Уссурийске собирают вещи для погорельцев [видео]
Милана СОКОЛ
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Пожар оставил семью без крова. Фото: Марк ЧерносливПожар оставил семью без крова. Фото: Марк Чернослив
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Серьезный пожар оставил без крова семью из Уссурийска с четырьмя маленькими детьми. Пожарные сражались с огнем несколько часов, однако спасти домов приморцев не удалось. В результате происшествия оказалось уничтожено не только имущество, но и домашние питомцы. К счастью никто из людей не пострадал. Местные жители уже организовали сбор помощи для погорельцев, сообщает «КП»-Владивосток».

Как удалось выяснить журналисту «Комсомолки», пожар произошел в районе «Слободы», дом № 26 располагался на улице Ветеранов, недалеко от пересечения с Воровского. По словам местных жителей в нем проживали три женщины и четверо детей. По сообщению пресс-службы приморского управления МЧС, во время прибытия пожарного расчета наблюдалось горение кровли. Специалисты незамедлительно приступили к тушению. Огонь удалось локализовать в 13:23, а полностью ликвидировать лишь 16.56. Пожар распространился на 80 квадратных метров. В тушении приняли участие17 человек и 6 единиц техники. В момент происшествия хозяев не было дома, от угарного газа задохнулись две собаки.

Серьезный пожар в Уссурийске.Видео: Марк Чернослив

Жители Уссурийска уже организовали сбор пожертвований для пострадавшей семьи. Требуются вещи на все сезоны для малыша 4-х лет, рост ребенка 100 сантиметров, размер обуви 26-27. Для мальчика 5-ти лет, необходимы вещи с ростовкой 116-120 и обувь 28-го размера. Нужна одежда и для девочки 6-ти лет, ее рост 134 сантиметр, 30-ый размер обуви. Самому старшему из детей, 11-летнему школьнику необходимы вещи на рост 140 сантиметров и обувь 34-35 размера.

Вещи для детей можно привезти на вахту в общежитие локомотивного завода, которое находится по адресу Полушкина, 134 в Уссурийске. Охрана предупреждена о сборе для погорельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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