2019-10-03T03:39:21+03:00
Общество

Просят покаяться по-хорошему: в соцсеть попало видео с парнем, похищающим айфон в магазине техники во Владивостоке

Владельцы предлагают разрешить ситуацию полюбовно [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Процесс кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: Григорий ПушкаревПроцесс кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: Григорий Пушкарев
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В инстаграм приморского паблика попало видео с парнем, похищающим iPhone 6s со стойки магазина техники и аксессуаров. Нечистого на руку молодого парня админситрация торговой точки просит самостоятельно вернуть телефон, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Хищение произошло в магазине по адресу: Луговая улица, 21а, 2 октября. Процесс кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Снимок лица злоумышленника у магазина также есть.

В соцсеть попало видео с парнем, похищающим айфон в магазине техники во Владивостоке.Видео: Vdk_newsСоциальные сети

Телефон был в кислотно-желтом чехле, парень, вероятно, передал iPhone своему приятелю как раз тогда, когда никто не обращал внимания на его действия. Судя по сообщению от владельцев, проблему хотят решить без привлечения стражей правопорядка, ведь парню может грозить уголовное преследование и если не тюрьма, то штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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