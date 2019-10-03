Включаем бойлеры, греем тазики: сотни жителей Владивостока останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 03:00 2019-10-03T03:00:59+03:00

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Подготовка к отопительному сезону продолжается в дальневосточной столице. Часть Владивостока останется без горячей воды из-за ремонта на теплосетях, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Подача горячей воды прекратится с девять часов утра 3 октября. Вернут коммунальную услугу в дома в восемь часов вечера 4 октября. Набраться терпения и включить бойлеры придется горожанам, которые живут по следующим адресам:

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Давыдова: 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 32, 34;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Русская: 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 68/1, 68а, 70, 70а, 72, 72а, 72в, 74, 74а, 74б, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 80/2, 82, 84, 86, 88, 88а, 90.

ИСТОЧНИК KP.RU