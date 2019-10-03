2019-10-03T04:04:24+03:00
Общество

Арестованного начальника угрозыска Приморья уволили за поступок, порочащий честь полиции

Полковника Миляева подозревают в превышении должностных полномочий
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Полковника полиции заподозрили в причастности к незаконным вырубкам лесаПолковника полиции заподозрили в причастности к незаконным вырубкам лесаФото: Скриншот с видео
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Начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева уволили из органов внутренних дел. Полковника полиции заподозрили в причастности к незаконным вырубкам леса китайскими нелегалами.

- Подтверждаем факт увольнения Андрея Миляева в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Следователи считают, что бывший полицейский не только владел пунктом приема, обработки и хранения древесины, с которого получал 200-500 тысяч рублей в месяц, но и прятал работающих там нелегально 15 китайцев от проверок, о которых узнавал по роду службы.

Фрунзенский суд Владивостока 26 сентября продлил срок ареста Андрея Миляева. Экс-полицейский будет находиться в СИЗО до 29 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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