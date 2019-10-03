Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке
Все ученики веселятся на улице [фото]
В учебном учреждении сработала пожарная тревогаФото: Сергей БАЛАНОВ
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В дальневосточной столице по пожарной тревоге эвакуировали первую гимназию. Всех учеников вывели на улицу, чему они несказанно обрадовались, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».
В учебном учреждении сработала пожарная тревога, ученики гимназии покинули здание и веселятся на улице. Очевидец рассказал «Комсомолке», что возгорания не видно, вероятно, это были учения.
Школьники, в свою очередь, веселятся на улице - погода хоть и портится, но все еще позволяет радоваться теплу и продолжительное время находиться на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU