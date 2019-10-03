Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить

СЕГОДНЯ 05:26 2019-10-03T05:26:54+03:00

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Обзавестись своим жильем – «голубая» мечта практически каждого жителя Дальнего Востока, но позволить себе приобрести квартиру с учетом баснословных цен на недвижимость могут единицы. Поэтому многие прибегают к ипотеке, которую теперь можно взять по льготной ставке. На каких условиях и кто может стать участником программы - в материале «КП-Владивосток».

Льготная ипотека выдается под два процента годовых. Воспользоваться кредитованием могут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Если с последними все понятно, то разберемся, кто входит в категорию «молодые семьи».

Молодые семьи – это ячейка общества, в которой супругам – обязательно гражданам РФ - не старше 35 лет, а с регистрации брака прошло не менее года. Хотя бы один из членов молодой семьи должен быть прописан по месту жительства в регионе Дальнего Востока. На льготную ипотеку могут претендовать и семьи, в которых один родитель не старше 35 лет имеет несовершеннолетнего ребенка.

Участники программы могут купить квартиры на первичном рынке (от застройщика) или построить дом своими руками. Размер ипотеки – до шести миллионов, срок выплат – до 20 лет. Выдавать льготные кредиты на жилье будут на протяжении пяти лет.

Получатели «дальневосточных гектаров» могут взять льготную ипотеку исключительно на возведение своего жилья. Причем земля по программе должна быть получена для целей строительства дома.

- Получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр, - прокомментировали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Чтобы получить льготную ипотеку, желающим необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Пока их список формируется и будет опубликован после публикации постановления, утверждающего правила предоставления субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU