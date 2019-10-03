2019-10-03T05:26:54+03:00
Общество

Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить

Участники программы могут либо купить квартиру, либо построить жилье своими руками
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Размер ипотеки – до шести миллионовРазмер ипотеки – до шести миллионовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Обзавестись своим жильем – «голубая» мечта практически каждого жителя Дальнего Востока, но позволить себе приобрести квартиру с учетом баснословных цен на недвижимость могут единицы. Поэтому многие прибегают к ипотеке, которую теперь можно взять по льготной ставке. На каких условиях и кто может стать участником программы - в материале «КП-Владивосток».

Льготная ипотека выдается под два процента годовых. Воспользоваться кредитованием могут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Если с последними все понятно, то разберемся, кто входит в категорию «молодые семьи».

Молодые семьи – это ячейка общества, в которой супругам – обязательно гражданам РФ - не старше 35 лет, а с регистрации брака прошло не менее года. Хотя бы один из членов молодой семьи должен быть прописан по месту жительства в регионе Дальнего Востока. На льготную ипотеку могут претендовать и семьи, в которых один родитель не старше 35 лет имеет несовершеннолетнего ребенка.

Участники программы могут купить квартиры на первичном рынке (от застройщика) или построить дом своими руками. Размер ипотеки – до шести миллионов, срок выплат – до 20 лет. Выдавать льготные кредиты на жилье будут на протяжении пяти лет.

Получатели «дальневосточных гектаров» могут взять льготную ипотеку исключительно на возведение своего жилья. Причем земля по программе должна быть получена для целей строительства дома.

- Получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр, - прокомментировали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Чтобы получить льготную ипотеку, желающим необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Пока их список формируется и будет опубликован после публикации постановления, утверждающего правила предоставления субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» обрела свободу
Участковый - соседям убийцы кондуктора: «Да убейте его уже наконец и все»
Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»
Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке
Арестованного начальника угрозыска Приморья уволили за поступок, порочащий честь полиции
Просят покаяться по-хорошему: в соцсеть попало видео с парнем, похищающим айфон в магазине техники во Владивостоке
Включаем бойлеры, греем тазики: сотни жителей Владивостока останутся без горячей воды
Приморская семья с маленькими детьми осталась без крова из-за пожара
Утренний Владивосток сковали 7-балльные пробки
ДТП с участием кареты скорой помощи: водитель легковушки не уступил дорогу спецмашине во Владивостоке
Почти месяц в Приморье ищут молодую девушку
Степень интенсивности опасных явлений определили российские синоптики в Приморье
Появилось видео с подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке
УМВД опровергли информацию о жестком задержании мужчины, который жестоко расправился с кондуктором
Полиция задержала неадекватного мужчину, насмерть забившего кондуктора во Владивостоке
«Организуйте работу после 6 часов вечера – выставьте палатки, машины»: Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС
Пожилой приморец с собакой протаранил рейсовый автобус из Китая
«Душа радуется красоте»: во Владивостоке обустроили видовую площадку
В Приморье прекращены поиски загадочно пропавшего десятилетнего мальчика в белой рубашке
«Ростелеком» поддержит IT-форум «Русский MeetUр» во Владивостоке
«К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов»: синоптики сообщили, что похолодание начнется уже с четверга
Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке
«Владивостоквуд»: в Приморье хотят начать снимать больше иностранных фильмов
В Приморье ищут русого 10-летнего мальчика в белой рубашке, пропавшего в ЗАТО Фокино