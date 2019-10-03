2019-10-03T08:21:02+03:00
Происшествия

Молодые бомжи на теплотрассе до полусмерти избили жителя Владивостока

Маргиналы отправятся в колонию строго режима
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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ЧП произошло в апреле прошлого года в районе теплотрассы на БорисенкоЧП произошло в апреле прошлого года в районе теплотрассы на БорисенкоФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Владивостоке перед судом предстали два бомжа 28 и 20 лет, которые сильно избили местного жителя. Маргиналы били потерпевшего руками и ногами, мужчину спасти не удалось, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

ЧП произошло в апреле прошлого года в районе теплотрассы на Борисенко. Между маргиналами и мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой бомжи начали избивать местного жителя. Злоумышленники наносили удары потерпевшему руками и ногами по голове и телу.

Пострадавшего госпитализировали с множественными телесными повреждениями, среди которых черепно-мозговая травма и перелом костей свода черепа. Мужчина скончался в больнице от травматического отека головного мозга.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил одного к восьми годам, второго – к восьми с половиной годам колонии строгого режима, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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