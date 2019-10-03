Приморский насильник-рецидивист закрыл жертве лицо во время надругательства

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-03T08:58:41+03:00

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В приморском городе Артем насильник напал на женщину, пригрозил убить и изнасиловал. Мужчина пожелал остаться неизвестным, поэтому закрыл жертве лицо руками. Однако насильник забыл, что абсолютно все его данные уже есть в базе правоохранителей – у подозреваемого уже есть судимость за аналогичное преступление.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям, женщину отправили на судебно-медицинскую экспертизу и изъяли биологические следы насильника. В результате был установлен генотип подозреваемого, он совпал с уже имеющимися данными в базе. Мистером Икс оказался 39-летний житель Артема, у которого за плечами аналогичное преступление.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование». Мужчина заключен под стражу, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU