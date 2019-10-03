Стала известна истинная причина появления осеннего тумана во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-03T09:26:28+03:00

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2 октября Владивосток накрыло густым туманом. Подобная нетипичная для октября погода стала настоящей неожиданностью для многих автомобилистов. Трасса Седанка-Патрокл из-за большого количества ДТП была перекрыта, а в городе образовались многокилометровые пробки. Главный редактор портала "Примпогода" в эфире радио "Комсомольская правда - Приморье" рассказала о причинах образования такого густого тумана.

- Это связано с тем, что сейчас в Приморском крае погодные процессы больше свойственны именно августу, даже не сентябрю. Это действительно аномальная погода для августа - когда преобладает тропическая воздушная масса. В итоге получается, что температура воздуха на побережье составляет +20 +23 градуса, что и влияет на образование такого тумана, то есть погодные условия наиболее схожи с августовскими.

При этом, по мнению Марины Парфеновой, повторение такой ситуации в ближайшее время маловероятно, так как осень вступает в свои права, происходит резкое понижение температуры, а значит на побережье в ближайшее время больше не возникнет условий для образования такого плотного тумана, как это произошло 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU