Пострадавшим от тайфунов и циклонов во Владивостоке выплатили более 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-03T10:09:31+03:00

Больше всего денег ушло на компенсации за частичную утрату имущества Фото: Олеся КУВАТОВА

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В августе на Владивосток обрушился циклон, который принес затяжные ливни. Улицы уходили под воду, а из-за сбросов с водохранилища затопило дома и огороды в пригороде. Пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию, жертвам циклона уже выплатили 11,4 миллиона рублей из резервного фонда городской казны.

Выплаты по поступившим заявлениям практически завершены. Больше всего денег ушло на компенсации за частичную утрату имущества – 5,9 миллиона рублей. Материальную помощь по этой статье получили 118 человек. Свыше 3 миллионов рублей направили на компенсацию потери урожая, выплаты получили 356 пострадавших. Выплаты за повреждения жилых домов получили 162 жителя Владивостока, на эти цели потрачено 1,6 миллиона рублей. Также восемь пострадавших получили компенсации за полную утрату имущества.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что консультацию по вопросу получения выплат пострадавшие могут получить по телефону «горячей линии»: 209-57-50.

ИСТОЧНИК KP.RU