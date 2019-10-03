Светловолосую женщину со шрамом от ожога ищут во Владивостоке с конца сентября

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-03T11:12:28+03:00

Алла Покусаева неделю не выходила с родственниками на связь

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Волонтеры и родные просят откликнуться тех, кто обладает информацией о местонахождении Аллы Покусаевой. Женщина ушла из дома неделю назад и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Женщина вышла из дома по улице Успенского 26 сентября. Алла была одета в светло-коричневую ветровку, сини джинсы и светло-розовые кроссовки, сообщает приморская региональная общественная организация по поиску пропавших.

На вид Алле 50 лет, рост - 167 сантиметров, худощавое телосложение. Цвет волос у женщины – светло-каштановый, стрижка короткая. Из особых примет - на правой руке шрам от ожога.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Аллы Покусаевой, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по Владивостоку или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU