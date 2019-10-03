«Да над нами издеваются»: жители Артема возмущены массовым закрытием детских садов на ремонт

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-03T12:15:37+03:00

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Жители Артема негодуют: два детских сада в городе закрыли на ремонт. Места в других учреждениях будут предоставлять только остронуждающимся, а таких, вероятно, наберется немало. Родители детей утверждают, что над ними издеваются городские власти, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На сегодняшний день, 3 октября, в Артеме закрыли два детских сада. В одном - №5 делают ремонт кровли, а в другом - №19, чинят пищеблок. Работы не были запланированными, и, по словам родителей, их не предупреждали. Жители недоумевают, почему нельзя было капитально отремонтировать здание в летний период.

- Вчера вечером мне скинули сообщение о том, что садик, в который ходит мой ребёнок, закрывают на два месяца! Воспитателям сказали, чтобы искали на время другую работу! Предоставлять места в других садах будут только остро нуждающимся, а ведь сады переполнены, куда, простите, будут пихать моего ребенка, который там никому не нужен будет? Это что за издевательство очередное наших властей! И что нельзя было отремонтировать отопительную систему в летний период, когда большинство родителей в отпусках? – пишет жительница Артема.

На обращения граждан отреагировали представители администрации Приморского края. Вышестоящие власти посетовали на муниципалитет.

- Это произошло в результате неправильной работы администрации Артема. Информацию довели до директора департамента образования, - прокомментировали краевые власти.

Также они добавили, что на ремонт закроют еще два детских садика. А сотрудников увольнять никто по законодательству не может, на период простоя им выплатят часть зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU